Il futuro del centro commerciale Westfield Milano ha ora davanti a sé un grosso punto di domanda. A causa dell'emergenza Coronavirus infatti il progetto del mega centro di Segrate, alle porte di Milano, considerato il più grande d'Europa rischia di subire uno stop che potrebbe anche essere definitivo. Di fatto i fondi sono stati tagliati così come i lavori anche se nessuno ha messo un punto definito alla sua costruzione.La notizia è stata diffusa da Unibail-Rodamco-Westfield, il colosso del retail mondiale protagonista dell’investimento insieme con Arcus Real Estate del Gruppo Percassi, attraverso una nota aggiornata al 31 marzo 2020 e pubblicata sul sito della società mercoledì 29 aprile: "A partire dal 31 dicembre Urw aveva diviso la sua pipeline e rimosso 3,2 miliardi di euro ai progetti – si legge nel comunicato – a seguito dello scoppio di Covid-19, il gruppo ha ulteriormente rivisto la sua pipeline e annunciato che rimuoverà ulteriori 1,6 miliardi di euro ai progetti controllati, incluso Westfield Milano".

Sospesi i lavori di costruzione del centro: proseguono quelli delle infrastrutture

Parole che hanno assunto una forma con la spiegazione più concreta e meno finanziaria dei responsabili del centro commerciale: "Il progetto di costruzione di Westfield Milano è sospeso temporaneamente in questa fase di emergenza sanitaria – spiegano – ma vanno avanti come previsto i cantieri per la realizzazione della Cassanese Bis e le attività relative all’hub metropolitano di Segrate". Questi ultimi lavori ancora in corsi indicherebbero dunque che quella del mega centro commerciale è solo una sospensione dei cantieri per la sua costruzione e non di una cancellazione del progetto, dunque uno stop solo temporaneo causato proprio dall'emergenza sanitaria. "In uno scenario economico già difficile per il retail a livello globale, la pandemia causata dal Covid-19 avrà un ulteriore significativo impatto sull’economia mondiale e sul settore retail, e, in particolare sui progetti di sviluppo. L’incertezza che la combinazione di questi fattori ha generato, ha portato alla decisione di sospendere i lavori per la costruzione di Westfield Milano fino a quando non ci saranno le condizioni per il rilancio del progetto stesso. Continueremo a lavorare con le autorità, i retailer e gli stakeholder locali per valorizzare al massimo questo sito strategico".

Il centro commerciale doveva aprire nel 2022

Nella nota fanno sapere che continuerà l'esecuzione "delle opere essenziali alla realizzazione delle infrastrutture stradali, tra cui l’autostrada Cassanese Bis, non appena la situazione migliorerà. La consegna della Cassanese è un importante investimento di 150 milioni di euro e fungerà da catalizzatore per ulteriori investimenti nella zona Est di Milano". Il progetto di Westfield Milano, prima sede italiana del celebre gruppo inglese, prevede la costruzione di un centro commerciale da 154mila metri quadri costruito nell'area dell'ex dogana alle porte di Segrate che ospiterà circa 300 negozi, 50 boutique esclusive, 50 ristoranti di lusso e un cinema con 16 sale e che dovrebbe creare circa 17mila nuovi posti di lavoro solo negli esercizi commerciali.