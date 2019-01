Mancano ancora due anni all'apertura di Westfield Milano, quello che diventerà il centro commerciale più grande d'Europa, eppure la curiosità su quali saranno i brand presenti all'interno della maestosa galleria è già tanta. Quello che sappiamo è che al suo interno, la prima sede italiana del celebre gruppo inglese, ospiterà circa 300 negozi, 50 boutique esclusive, 50 ristoranti di lusso e un cinema con 16 sale. Un centro commerciale da quasi 200mila metri quadri per l’area alle porte di Segrate che creerà circa 17mila nuovi posti di lavoro solo negli esercizi commerciali.

I negozi che hanno confermato la loro presenza

Sono diversi i brand che hanno già confermato la propria presenza a partire dal gruppo Coin che ha confermato un doppio spazio per i suoi Coin Excelsior e OVS, così come il gruppo spagnolo Inditex che occuperà ben 7.500 mq con ben sei store a marchio Zara (3.473 mq), Zara Home (755 mq), Bershka (1.397 mq), Stradivarius (688 mq); Pull&Bear (957 mq) e Oysho (323 mq). Per quanto riguarda l'intrattenimento invece sarà Uci Cinemas a gestire le 16 sale di proiezione con oltre 2.500 posti a sedere, avrà inoltre anche un suo spazio dedicato alla ristorazione. Ancora da confermare invece i ristoranti che saranno presenti nel mega centro commerciale ma si vocifera che sono in tanti a contendersi gli spazi dedicati alla ristorazione di lusso.

Attesa anche per le Galeries Lafayette

Grande attesa anche per la prima apertura delle Galeries Lafayette italiana, tempio della moda e dello shopping francese di proprietà della famiglia Moulin. Al suo interno ci saranno tantissimi brand di prestigio, meticolosamente selezionati per offrire il meglio dei nuovi stilisti e delle tendenze in fatto di moda. Oltre alle più esclusive collezioni di moda, anche ristoranti e caffetterie gourmet: 60.000 mq di negozi, con oltre 2500 marchi da tutto il mondo. Oggi la rete di Galeries Lafayette si estende a 65 negozi, di cui 60 in Francia e cinque in tutto il mondo a Berlino, Casablanca, Dubai, Giacarta e Pechino.

Westfield Milano aprirà nel 2021 a Segrate

Il centro commerciale nascerà alle porte di Milano, a Segrate, nell'area ex dogana. Disterà solo 10 minuti dall'aeroporto di Linate e 25 dal centro città. Non si esclude inoltre che ci sarà un prolungamento della nuova linea metropolitana milanese M4 diretta all'aeroporto di Linate che passerà proprio per il mega centro. Secondo le prime stime si calcola che Westfield Milano accoglierà non meno di 60mila persone al giorno, quasi 22 milioni di persone ogni anno.