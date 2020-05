in foto: Giacomo Jon (Facebook)

È morto a soli 24 anni a causa di complicanze legate al coronavirus. Dolore a Voghera, in provincia di Pavia, per la scomparsa di Giacomo Jon, giovane catechista che studiava Teologia a Pavia presso l'Istituto superiore di scienze religiose. Il ragazzo era ricoverato da circa tre mesi all'ospedale Sacco di Milano: si era ammalato di Covid-19 all'inizio della Quaresima, e negli ultimi giorni le sue condizioni si sono aggravate portandolo al decesso. Il lutto colpisce in modo particolare la parrocchia del Duomo di Voghera, che aveva già perso per coronavirus il parroco don Enrico Bernuzzi, di 46 anni, e il sacrestano Roberto Corrada, 71enne.

Giacomo voleva diventare un insegnante di religione

Giacomo era uno stretto collaboratore proprio di don Bernuzzi: si occupava dei giovani della parrocchia, a cui faceva catechismo e che seguiva all'oratorio. Il suo desiderio, stando a chi lo conosceva, era quello di diventare un insegnante di religione. Viveva a Voghera insieme ai genitori, che lascia assieme alla nonna e ai tanti amici che su Facebook lo hanno ricordato con messaggi di cordoglio. Sui social c'è chi lo ha ricordato condividendo uno dei profondi pensieri che Giacomo scriveva: "Non amo la morte come fine, ma la amo come inizio. Non come morte ma come lasciapassare alla Vita, quella che non ha scadenza di tempo, la amo non per ciò che toglie, ma per ciò che dona".

I funerali domani in Duomo

A Voghera in tanti vorranno partecipare ai funerali, che si terranno domani, sabato 30 maggio, proprio presso il Duomo. Alle 10.30 sarà il vescovo monsignor Vittorio Viola a celebrare le esequie, che saranno trasmesse anche nella piazza attraverso degli altoparlanti, prorpio per consentire la maggior partecipazione possibile nel rispetto del distanziamento imposto dalle norme anti contagio. Questa sera, invece, sempre in Duomo, alle 19 si terrà un rosario per commemorare il giovane catechista, ennesima vittima del virus in Lombardia.