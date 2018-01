Avrebbe violentato una bambina di soli 12 anni mentre la piccola si trovava nell'abitazione della nonna, sua vicina di casa. Con questa pesante accusa un uomo di 49 anni, residente nella provincia di Como, è stato arrestato e si trova al momento ai domiciliari, impossibilitato a usare il telefono e internet. La violenza sessuale sarebbe avvenuta due anni fa: all'epoca dei fatti la bambina veniva spesso affidata dai genitori alla nonna. Quest'ultima, dopo la morte del marito, aveva accettato l'aiuto offertole dall'uomo, suo vicino di casa, per badare alla nipotina. Il 49enne però aveva approfittato della fiducia per concentrare sull'adolescente le proprie attenzioni morbose, che sarebbero sfociate in veri e propri atti sessuali.

La bambina ha raccontato gli abusi subiti al personale di un consultorio.

È stata la stessa bambina, oggi 14enne, a denunciare quanto avvenuto al personale di un consultorio: i suoi genitori l'hanno portata dagli esperti in quanto da alcuni mesi l'adolescente era in preda a crisi di panico, all'apparenza inspiegabili. I racconti della ragazzina hanno chiarito tutto, spalancando il baratro delle violenze che sarebbe stata costretta a subire. Dopo la denuncia dei genitori, la figlia ha ripetuto il suo racconto anche agli investigatori. Assistita da uno psicologo ha fornito una dettagliata ricostruzione dei fatti, che è stata ritenuta attendibile dagli inquirenti: tanto da portare il giudice per le indagini preliminari a emettere l'ordinanza di custodia cautelare nei confronti del 49enne, eseguita dalla polizia. L'arresto è stato giustificato dal rischio che l'uomo possa reiterare il reato.