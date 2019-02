Cinque ragazzi, tre maggiorenni e due minorenni, sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Como, con il supporto di quelli di Cantù, per una brutta vicenda avvenuta proprio nel canturino la scorsa estate. I giovanissimi sono accusati in concorso tra loro di violenza sessuale di gruppo, sequestro di persona e lesioni. Nei loro confronti sono contestate anche le accuse di produzione, traffico e detenzione di droga. L'operazione dei militari dell'Arma è scattata all'alba di oggi: sono stati i carabinieri della stazione di Rebbio (un quartiere di Como) a eseguire i provvedimenti di custodia cautelare in carcere che sono stati emessi dal tribunale di Como (per i tre maggiorenni coinvolti nella vicenda) e da quello dei minorenni di Milano per i due ragazzi che non hanno ancora compiuto 18 anni.

La violenza a luglio dello scorso anno: 16enne abusata e presa a morsi

La violenza sessuale di gruppo risale a luglio dello scorso anno. I cinque giovani, tre ragazzi di origine albanese e due di origine marocchina tutti tra i 17 e i 19 anni, avevano invitato quattro ragazze minorenni nell'appartamento di uno dei giovani. Qui, probabilmente ubriachi e sotto effetto di droghe, hanno chiuso le giovani in una stanza sequestrandole per oltre tre ore e minacciando di buttarle dalla finestra. Poi si sarebbero accaniti in branco contro una sedicenne, abusando di lei e prendendola a morsi. Dopo alcuni giorni dai fatti contestati ai carabinieri di Rebbio era giunta una segnalazione su quanto avvenuto che aveva fatto partire le indagini.