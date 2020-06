in foto: Strade di Arcore allagate (foto Facebook)

Il maltempo continua a provocare danni in Lombardia dove da giorni pioggia e vento si sono abbattuti sulle diverse province: dopo i danni a Bergamo e Varese, lunedì 8 giugno è stata la provincia di Monza e Brianza quella maggiormente colpita. In particolare il comune di Arcore, al confine con il territorio di Milano, è stato messo in ginocchio dalle forti piogge che hanno provocato l'allagamento del centro città: una fiume d'acqua ha riempito le strade finendo per defluire verso i boschi.

Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco

Via Umberto I, piazza della Chiesa, largo Arienti, piazza Pertini le strade più allagate: alcuni commercianti del centro hanno montato le paratie all’ingresso dei negozi, che però non sono riuscite e contenere l'enorme flusso d'acqua. Allagate case e cantine di numerosi cittadini così come il parcheggio interrato della città: in alcune zone è saltata la corrente elettrica lasciando al buio le abitazioni e spegnendo l'illuminazione pubblica. Numerosi gli interventi dei volontari della protezione civile e dei vigili del fuoco oltre che dei carabinieri chiamati in soccorso dai cittadini. Stando alle previsioni meteo il maltempo potrebbe durare ancora per diversi giorni. I danni provocati dalle forti piogge si sono registrati anche a Bergamo, Lecco, Varese e Como, oltre che a Sondrio.