in foto: (Immagine di repertorio)

Un'altra vittima sulle strade lombarde. Si tratta di un uomo di 41 anni, deceduto a seguito di un grave incidente avvenuto sulla strada provinciale 185, la Rivoltana, a Misano Gera d'Adda, in provincia di Bergamo. L'incidente, stando a quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto poco prima delle 18 e ha visto coinvolti un'auto e un camion. I due mezzi si sarebbero scontrati frontalmente tra loro per cause da accertare. L'impatto è stato molto violento, tanto che il mezzo pesante si è ribaltato, bloccando la carreggiata. Due le persone coinvolte, di 41 e 59 anni. Per il 41enne non c'è stato purtroppo niente da fare: è morto sul colpo e i soccorritori hanno potuto solo constatarne il decesso. Ferita in modo lieve invece l'altra persona, trasportata in ambulanza in codice giallo all'ospedale di Treviglio. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri di Treviglio e del comando provinciale di Bergamo, i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco. Ai primi sono affidati i rilievi per determinare la dinamica dell'incidente mortale, mentre i vigili del fuoco hanno lavorato per liberare la carreggiata dai mezzi, tra cui il camion ribaltato: il traffico nella zona è rimasto a lungo bloccato.