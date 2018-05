in foto: La Panda distrutta nell’incidente (Foto Fanpage.it)

Una Fiat Panda completamente distrutta e un'altra auto, una Volkswagen Polo, gravemente danneggiata. Questa la scena che si è presentata ieri sera ai soccorritori intervenuti in via Cimarosa a Milano, nei pressi di corso Vercelli. Pochi minuti prima di mezzanotte le due vetture, sulle quali viaggiavano due gruppi di ragazzi, si sono scontrate tra loro all'altezza della rotonda tra via Polibio e via Monferrato. L'urto è stato molto violento: secondo quanto ha riferito una testimone oculare, la Polo, che proveniva da corso Vercelli, avrebbe urtato con violenza la fiancata destra della Panda, che stava invece disimpegnando la rotonda per dirigersi verso via Monferrato: la Fiat si è girata su se stessa finendo col posteriore sul marciapiede che si trova all'inizio di via Monferrato. Richiamati dal botto, diversi residenti sono scesi in strada prestando le prime cure ai ragazzi rimasti coinvolti nell'incidente: fortunatamente il bilancio è meno grave di ciò che la violenza dell'impatto lasciava intendere. Solo una ragazza di 21 anni è stata soccorsa dal personale del 118: ha preso una botta in testa ma è soprattutto rimasta sotto choc per l'accaduto. La ragazza, che si trovava a bordo della Panda, è stata immobilizzata e poi trasportata in codice verde all'ospedale San Carlo: le sue condizioni non destano comunque preoccupazione. Sul luogo dell'incidente sono poi intervenuti gli agenti della polizia locale, cui spetterà determinare con precisione la dinamica dell'incidente ed eventuali responsabilità dei conducenti, entrambi giovanissimi: la mancata precedenza e l'elevata velocità potrebbero, a detta dei testimoni, essere le concause all'origine del violento scontro, che poteva provocare conseguenze ben peggiori.