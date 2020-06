in foto: (immagine di repertorio)

Un violento scontro tra due auto si è verificato nella serata di ieri, giovedì 4 giugno, a Desio, in provincia di Monza e Brianza. L'episodio è avvenuto pochi minuti prima delle 21 all'altezza del civico 47 in via Forlanini, secondo quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza. Tre le persone rimaste ferite: tra loro anche un ragazzo di 14 anni, che ha riportato le conseguenze più serie. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente: sembra che una delle due auto si stesse immettendo nella strada da un'altra via, dove c'era un segnale di stop, ma è probabile che abbia influito anche l'asfalto reso viscido dalla pioggia.

Nessuno dei feriti è in pericolo di vita

Sul posto l'Areu ha inviato due ambulanze e un'automedica in codice rosso: si temeva infatti all'inizio per le condizioni dei feriti. Fortunatamente, all'arrivo dei soccorritori, si è compreso che la situazione era meno grave del previsto: il ragazzino, il più grave, è stato soccorso in codice giallo e trasportato all'ospedale San Gerardo di Monza. Nella stessa struttura sono stati accompagnati anche una donna di 40 anni e un ragazzo di 25, gli altri due feriti. Nessuno dei tre è in pericolo di vita. Sul luogo dello scontro sono intervenuti per i rilievi i carabinieri di Desio, chiamati a ricostruire la dinamica e ad accertare le responsabilità nell'episodio, e i vigili del fuoco. Questi ultimi hanno dovuto mettere in sicurezza la strada: nell'urto infatti le auto hanno divelto un autovelox fisso e danneggiato una pianta.