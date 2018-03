Freilin David Lopez Villa ha deciso di non rispondere alle domande del gip del tribunale di Milano Lidia Castellucci. Il 24enne di origine colombiana ha deciso di rimanere in silenzio durante l'interrogatorio di garanzia nel carcere di San Vittore, dove si trova con l'accusa di aver violentato una studentessa di 19 anni e picchiato il suo fidanzato.

Il ragazzo è accusato dal pm Luca Gaglio di aver rapinato la coppia di studenti, 23 anni lui e 19 lei, togliendo loro tutti gli oggetti di valore e anche l'auto sulla quale si erano appartati in via Chopin nella sera dello scorso lunedì 12 marzo attorno alla mezzanotte, massacrando di botte il ragazzo e violentando la giovane. La fuga del 24enne è durata poco: i militari lo hanno rintracciato ieri sera nei giardini vicino l'orto mercato, mentre si stava sbarazzando dei vestiti che indossava al momento dell'aggressione e della pistola finta utilizzata per tenere sotto scacco le sue vittime, che lo hanno riconosciuto.

Lopez Villa ha precedenti per minaccia e porto abusivo di coltello. Subito dopo l'arresto si sarebbe giustificato dicendo che al momento dell'aggressione si trovava sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, in particolare di funghi allucinogeni, e di ricordare la rapina ma non di aver compiuto la violenza sessuale.