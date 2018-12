È stato arrestato dai carabinieri il presunto responsabile della violenza sessuale compiuta ai danni di una ragazzina di 16 anni a Saronno, in provincia di Varese: si tratta di un ragazzo di 22 anni, italiano e pregiudicato. I fatti erano avvenuti a settembre: la ragazzina era stata avvicinata alle spalle fuori dalla stazione ferroviaria di Saronno dall'aggressore che l'aveva minacciata dicendole di avere con sé un coltello e l'aveva trascinata in un luogo appartato. Qui era avvenuta la violenza sessuale. La vittima era stata soccorsa da alcuni passanti e poi portata in ospedale. Da allora sono partite le indagini dei carabinieri della compagnia di Saronno, coordinati dalla procura di Busto Arsizio.

Il presunto violentatore è un italiano 22enne con precedenti

A portare i militari dell'Arma al presunto responsabile della violenza sono stati alcuni campioni di Dna e un'impronta rilevati sul luogo dello stupro. Il presunto violentatore è stato poi individuato grazie ai riscontri fotografici dei carabinieri della stazione di Solaro, che hanno individuato il giovane tra decine di altre foto segnaletiche: il 22enne era fotosegnalato in virtù dei suoi precedenti per minacce e lesioni personali. Il ragazzo finito in manette è nato a Brinidisi ed è residente nel Comasco, a Rovello Porro: adesso dovrà rispondere di violenza sessuale, con l'aggravante della minore età della vittima.