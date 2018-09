È stata avvicinata alle spalle da uno sconosciuto mentre stava tornando a casa e costretta, sotto minaccia di un coltello, a seguirlo in un sottopassaggio vicino a una stazione. Qui è stata violentata. Vittima dell'ennesima aggressione a sfondo sessuale di questi giorni in Lombardia è una ragazzina di soli 16 anni. L'episodio, su cui indagano i carabinieri nel massimo riserbo, sarebbe avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica in una stazione del Basso varesotto, vicino a Saronno. Stando a quanto riportano diverse testate locali sono proprio i militari saronnesi ad essere stati incaricati delle indagini dal sostituto procuratore di Busto Arsizio, Chiara Monzio Compagnoni. Il violentatore avrebbe sorpreso la ragazza alle spalle e le avrebbe detto di avere un coltello con sé, terrorizzandola e obbligandola a seguirlo in un luogo appartato, nel sottopassaggio di una stazione ferroviaria. Qui l'uomo avrebbe abusato sessualmente della giovane e sarebbe poi fuggito. La ragazza è stata soccorsa da alcuni passanti e poi trasportata in ospedale.

Oggi un altro arresto a Milano per violenza sessuale

La notizia della presunta violenza sessuale in provincia di Varese arriva nello stesso giorno dell'arresto, nel Milanese, di un uomo di 39 anni, accusato di aver adescato una ragazza con la scusa di un'offerta lavorativa e di averla poi picchiata e stuprata. Solo ieri invece un trentenne era stato fermato per aver violentato un'altra ragazza: l'uomo, un tassista abusivo, aveva caricato la giovane fuori da una discoteca di Milano e poi, anziché accompagnarla a casa, l'aveva portata nella sua abitazione violentandola.