Ancora un caso di violenza sessuale a Milano. Nuovamente coinvolti nell'operazione i carabinieri di Corsico, che solo ieri avevano dato notizia del fermo di un tassista abusivo, accusato di aver sequestrato, rapinato e stuprato una ragazza che aveva caricato sulla sua auto fuori da una discoteca milanese. In questo caso ad essere arrestato è stato un uomo di 39 anni, di nazionalità romena. Il 39enne ha utilizzato l'inganno per adescare una ragazza: si è finto donna e ha messo su Facebook un annuncio di lavoro, asserendo di essere alla ricerca di una badante. La sua vittima, che sarebbe una giovane italiana, ha risposto all'annuncio: con la scusa di portarla a casa della donna che avrebbe dovuto accudire il 39enne l'ha fatta venire a Milano, nella sua abitazione (nell'hinterland del capoluogo). Qui però l'ha aggredita e, dopo averla picchiata, l'ha violentata. I fatti risalirebbero alla fine di agosto: nei confronti dell'uomo i carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per violenza sessuale e lesioni personali.