in foto: Immagine di repertorio

Un ragazzo di 17 anni ferito a coltellate e ricoverato in prognosi riservata, un altro che ne avrà per almeno un mese. E due altri minorenni, uno dei quali di soli 15 anni, accusati di tentato omicidio e ora reclusi nel carcere minorile Beccaria di Milano. Questo il bilancio di una notte di follia in una discoteca di Cermenate, nella Brianza comasca. Una banale lite all'interno del locale, il Jet Club che si trova in via Maestri Comacini, si è trasformata in una violenta rissa che poteva terminare in tragedia.

L'episodio è avvenuto attorno alle 3 del mattino di oggi, domenica 18 novembre. Secondo quanto ricostruito finora la lite sarebbe nata dopo uno spintone, forse involontario, tra due gruppi di giovanissimi clienti. I buttafuori hanno fatto uscire all'esterno della discoteca i protagonisti della lite, dal momento che gli animi continuavano a restare accesi. Ma fuori dal locale la lite sarebbe degenerata: uno dei giovani ha estratto un coltellino con cui ha colpito al torace e all'addome due ragazzi, un 17enne originario di Albiate e un 20enne. I due sono stati soccorsi dal personale medico del 118, giunto sul posto con due ambulanze, un'automedica e perfino un elicottero. A riportare le conseguenze più gravi il 17enne: stando a quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza è stato soccorso in codice giallo e trasportato all'ospedale Sant'Anna di Como. Qui i medici hanno però preferito riservarsi la prognosi per valutare meglio la gravità delle ferite riportate. Nei pressi della discoteca sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Cantù, che hanno bloccato sul posto due ragazzi di 15 e 17 anni entrambi residenti a Seveso, in provincia di Monza e Brianza, sequestrando loro un coltellino. Per i due giovanissimi fermati l'accusa è pesante: tentato omicidio.