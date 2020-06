in foto: (Foto di repertorio)

Tragedia nel pomeriggio di ieri, domenica 14 giugno, a Vimercate, paese in provincia di Monza e Brianza, dove una ragazza di 18 anni è morta precipitando dal 16esimo piano delle Torri Bianche, grattacielo del centro della cittadina, in una caduta di oltre 20 metri. L'allarme è scattato poco prima delle 15, quando l'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia ha ricevuto la chiamata di soccorso.

La ragazza era nel residence insieme ad un altro maggiorenne

Arrivati sul posto con un'ambulanza e un'automedica, i soccorritori hanno trovato la giovane riversa sulla strada. Lì hanno tentato la disperata corsa in ospedale dove purtroppo, però, la ragazza è morta poco dopo l'arrivo. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri di Monza che hanno effettuato i primi rilievi per capire esattamente come l'incidente possa essersi consumato. I militari hanno scoperto che la giovane soggiornava presso la struttura insieme a un altro ragazzo, anch'egli maggiorenne, col quale era arrivata il giorno prima. Entrambi sono di origini lecchesi. Non risulterebbero problemi nel pagamento della stanza per la prima notte, saldata all'arrivo. Per il momento i carabinieri non escludono alcuna pista.

A Vermezzo due persone hanno perso la vita in un incidente stradale

Nella serata di ieri si è consumata un'altra tragedia, in provincia di Milano, dove due persone hanno perso la vita a seguito di un incidente stradale. L'auto sulla quale viaggiavano lungo la strada provinciale 30, all'altezza di Vermezzo, è uscita di strada volando giù da un ponte e finendo nel canale sottostante. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri, che ora indagano sull'accaduto. Non è escluso che il conducente dell'auto abbia perso il controllo del mezzo provocando il tragico impatto. I due cadaveri sono stati recuperati dai pompieri.