in foto: Immagine di repertorio (LaPresse)

Un anno e sei mesi con pena sospesa. Questa la condanna che una ragazza di 19 anni ha patteggiato in relazione alla morte della 14enne Stacey Oledibe, studentessa investita a Vimercate (Monza e Brianza) il 14 ottobre dello scorso anno. L'adolescente, originaria di Brugherio, era morta dopo tre giorni di agonia all'ospedale Niguarda, dove era stata ricoverata a causa di un grave trauma cranico riportato nell'impatto. A travolgerla mentre attraversava sulle strisce pedonali era stata la 19enne, neopatentata. La giovane guidatrice, presa dal panico, era fuggita subito dopo l'investimento e si era recata a scuola, lo stesso istituto frequentato dalla 14enne. Qui aveva raccontato tutto ai professori ed era stata successivamente fermata dagli agenti della polizia locale. La conducente dell'auto era accusata di omicidio stradale: a una anno di distanza dal tragico incidente il giudice per le indagini preliminari di Monza ha accolto la richiesta di patteggiamento presentata dall'avvocato della giovane, Greta Marchesi. Oltre alla condanna patteggiata – la pena è sospesa, quindi la ragazza non finirà in carcere -, alla 19enne è stata anche revocata la patente.