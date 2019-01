in foto: L’incendio nella cascina a Vignate (Foto Vigili del fuoco)

Un incendio è divampato questa mattina a Vignate, in provincia di Milano. Le fiamme si sono sviluppate in una cascina che si trova lungo la strada provinciale 103 Cassanese, il Mulino Garden. Non è chiara la causa del rogo, anche se si ipotizza possa essere accidentale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano con cinque automezzi, tra cui autopompe e autoscale. I pompieri stanno operando sia gettando acqua dall'alto, tramite l'autoscala, sia via terra, con i vigili del fuoco impegnati con i bocchettoni. L'intervento è ancora in corso: le fiamme si sono estese in tutta la cascina e, stando alle foto diffuse dai vigili del fuoco, hanno bruciato anche parte del tetto, da cui si sprigiona una nube di fumo bianco. Non si hanno ancora informazioni su persone rimaste ferite o intossicate per l'incendio all'interno della cascina.