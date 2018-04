I comportamenti persecutori non risparmiano alcuna categoria, nemmeno i vigili del fuoco. È proprio un pompiere di 53 anni, in servizio a Milano, l'ultima persona arrestata dalla polizia per stalking e danneggiamento aggravato. Lo scorso 26 marzo, come documentato alle immagini delle telecamere di un parcheggio di Como, il pompiere ha incendiato l'auto dell'ex fidanzata. Si è avvicinato alla vettura e prima ha dato fuoco alla ruota posteriore destra, per poi successivamente passare alla parte anteriore sinistra della vettura, che in pochi istanti è stata avvolta dalle fiamme. Sul posto era intervenuta una volante della questura di Como, che ha poi analizzato le immagini di una delle telecamere di sicurezza in funzione nel parcheggio. È stata la proprietaria dell'auto andata a fuoco a identificare nell'ex compagno il piromane. I due si erano lasciati circa tre mesi fa e da allora la donna, perseguitata dall'uomo, era stata costretta addirittura a modificare le proprie abitudini di vita.

Il vigile del fuoco incastrato dal video e dalla testimonianza dell'ex compagna

Dopo l'ultimo gesto la donna ha deciso di presentare una denuncia per il reato di atti persecutori nei confronti del vigile del fuoco. Oltre alle immagini, già di per sé una prova schiacciante, l'uomo è stato incastrato anche dalla testimonianza dell'ex compagna, che aveva notato la sua presenza prima di accedere con l'auto all'area del parcheggio. I poliziotti hanno anche trovato sul luogo del misfatto una candela parzialmente consumata all'interno di un recipiente di vetro, utilizzata dal pompiere-piromane per appiccare il rogo. Per l'uomo sono così scattate le manette con la doppia accusa di atti persecutori e danneggiamento aggravato.