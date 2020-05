in foto: Il brigadiere Calogero Anastasi

Il brigadiere dei carabinieri Calogero Anastasi, 53 anni, è morto questa mattina a causa di complicanze legate all'infezione da coronavirus. Lo ha comunicato il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, che si è stretta in segno di solidarietà alla famiglia del militare. Anastasi era addetto al Nucleo comando della compagnia carabinieri di Vigevano. Era entrato nell'Arma nel 1985 e dopo aver svolto il periodo di formazione presso la scuola allievi carabinieri di Iglesias, in Sardegna, aveva preso servizio in Lombardia. Aveva girato come addetto diverse stazioni della provincia di Pavia e dal 1996 era approdato a Vigevano. Negli oltre 20 anni di servizio trascorsi nella cittadina del Pavese era diventato un punto di riferimento per i colleghi, apprezzato per la sua professionalità e il suo impegno. Nel privato, Calogero Anastasi era sposato: lascia la moglie e due figli di 23 e 28 anni.

Il brigadiere Anastasi è la decima vittima del Covid-19 tra i carabinieri

"Il Comandante Generale e tutta l’Arma si stringono compatti intorno alla moglie e ai due figli" di Calogero Anastasi, ha scritto l'Arma in un comunicato. Il brigadiere è il decimo carabiniere morto a causa del Covid-19 dall'inizio dell'epidemia. Le altre vittime sono Mario Soru, Claudio Polzoni, Massimiliano Maggi, Federico La Rotonda, Fabio Cucinelli, Mario D'Orfeo, Fabrizio Gelmini, Raffaele Palestra e Claudio Santoro. Anche l'Arma ha pagato dunque un tributo pesante al virus, che ha finora ucciso oltre 15.500 persone nella sola Lombardia e 32mila in tutta Italia. Un messaggio di cordoglio per Calogero Anastasi è apparso anche sulla pagina Facebook ufficiale dell'Arma dei carabinieri.