in foto: Immagine di repertorio

Sono bastati pochi giorni agli inquirenti per ricostruire quanto accaduto nella notte tra domenica e lunedì scorsi nei pressi dei binari della linea Milano-Piacenza, dove nel territorio di Tavazzano, è stato trovato intorno alle 7 del mattino il corpo senza vita di Victor Manuel, 21enne originario del Salvador. Secondo quando ipotizzato finora sembra infatti che il giovane sia stato urtato da un convoglio, un treno merci, mentre tornava a casa: Victor voleva infatti raggiungere la sua casa di Melegnano, comune alle porte di Milano, costeggiando i binari. Questo perché aveva perso l'ultimo treno della giornata per tornare a casa, anzi vi era salito nella stazione di Milano Rogoredo, ma, si era poi addormentato e così, si era ritrovato a Lodi, capolinea del treno.

Così aveva deciso deciso di raggiungere Melegnano percorrendo i 16 chilometri che la separano da Lodi seguendo i binari ferroviari: ma dopo aver percorso circa 6 chilometri si è verificato l'incidente. Forse a causa anche dell'alcol assunto durante la festa alla quale aveva partecipato la sera prima, Victor non si è accorto dell'arrivo del treno ed è stato così urtato dal convoglio: un impatto che gli ha provocato diverse ferite sul fianco. Ferite che inizialmente hanno fatto titubare gli inquirenti rispetto a un possibile investimento ma che poi hanno trovato riscontro nelle immagini delle telecamere di sorveglianza.

Sono state queste ultime infatti a riprendere l'intero percorso fatta dal 21enne, dalla stazione di Rogoredo, dove intorno a mezzanotte viene filmato mentre sale a bordo del treno della S1 Saronno-Lodi, fino alla stazione di Lodi dove viene visto incamminarsi lungo i binari. Non si sa perché Victor non abbia atteso il primo treno del mattino, è certo invece che avesse il cellulare scarico. Intanto giovedì verrà effettuata l'autopsia che chiarirà le cause della morte che potrebbero essere compatibili con l'ipotesi degli investigatori o con una caduta accidentale magari causata dal buio e dalla scarsa lucidità del 21enne che solo un mese fa aveva iniziato un lavoro presso una logistica di Carpiano, nel Milanese.