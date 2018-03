Vernice rossa e una scritta con un insulto inequivocabile: "Inter me…". Ignoti vandali hanno imbrattato in questa maniera il mega murale dedicato ai 110 anni di storia dell'Inter, una delle due più importanti squadre di calcio di Milano. Il murale, che si trova sulla facciata di un palazzo in via Borsieri, nel quartiere Isola, ha solo pochi giorni di vita: era stato svelato lo scorso 19 marzo, in occasione del compleanno del club nerazzurro. Nella tarda serata di mercoledì qualcuno ha pensato bene di rovinare l'opera. A denunciare lo scempio è stata Anita Pirovano, consigliera comunale di Sinistra per Milano a Palazzo Marino, che ha pubblicato la foto su Facebook: "Mi sa che non ce le meritiamo le Olimpiadi (invernali o no)", ha scritto la Pirovano, riferendosi alle notizie che si rincorrono in questi giorni su una possibile candidatura di Milano come sede per i Giochi olimpici invernali del 2026.

in foto: Il murale imbrattato (foto di Anita Pirovano)

Il murale dedicato ai 110 anni di storia dell'Inter, chiamato "Inter wall", fin dalla sua apparizione aveva fatto discutere i tifosi dell'Inter e della "rivale" cittadina, il Milan: discussioni e sfottò che erano però rimasti confinati sui social network e nei bar. Qualcuno, di sicuro poco sportivo e certamente con scarsissimo senso civico, ha però pensato bene di passare all'azione. Sul murale sono rappresentati personaggi che hanno fatto la storia dell'Inter, scelti dagli stessi tifosi dopo un sondaggio lanciato da Mediaset premium, che sponsorizza l'opera: tra i volti che compaiono ci sono quelli di Giacinto Facchetti, compianto capitano, dell'altro capitano e attuale dirigente Javier Zanetti, di Beppe Bergomi, del "Fenomeno" Ronaldo e di Diego Milito, attaccante dell'Inter che ha conquistato il "Triplete" (campionato, Champions league e Coppa Italia).