in foto: I danni causati dal vento alla scuola di Laveno Mombello (Foto Vigili del fuoco)

Il vento forte che sta soffiando nella provincia di Varese e in altre zone della Lombardia ha causato alcuni danni. A Laveno Mombello le forti raffiche hanno scoperchiato il tetto di una scuola elementare in via Pradaccio. Parte della copertura dell'edificio è stata sollevata dal vento e alcune tegole e detriti sono caduti nella via adiacente. Fortunatamente, al di là di qualche timore, non si segnalano feriti: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dei distaccamenti di Laveno Mombello e Ispra per mettere in sicurezza la zona mediante l'ausilio di due autopompe e un'autoscala.

Allerta della protezione civile in Lombardia per il vento forte

Nel resto del Varesotto si segnalano diversi interventi dei pompieri, sempre per il forte vento: le richieste riguardano prevalentemente alberi sradicati dalle raffiche e caduti sulle strade. In tutta la zona omogenea del Laghi e delle Prealpi varesine oggi e domani è in vigore un'allerta della protezione civile di codice giallo (rischio ordinario) proprio per il vento forte. L'allerta riguarda anche la Valchiavenna e la Valtellina (dove sono previste anche nevicate), il Lario e le Prealpi occidentali e il nodo idraulico di Milano. Secondo le previsioni meteo della protezione civile della Lombardia i venti a carattere di Foehn perdureranno per tutto il pomeriggio sui settori alpini, col probabile interessamento anche dei settori nordoccidentali di pianura e zona pedemontana. Qui i venti soffieranno a circa 22 -36 chilometri orari, ma le raffiche potrebbero raggiungere i 50-60 chilometri sulle aree di pianura e addirittura i 75 chilometri orari nei fondivalle alpini più esposti. Venti forti o molto forti soffieranno inoltre in quota su tutte le Alpi oltre i 2000 metri. L'allerta meteo cesserà a partire dalla notte o nella tarda mattinata di domani, 25 dicembre.