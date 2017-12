Venerdì nero per la metropolitana a Milano, in quello che per molti è l'ultimo giorno lavorativo prima delle ferie natalizie. Poco dopo le 14 la circolazione dei treni della linea M1, la rossa, è stata sospesa tra le stazioni di Sesto Fs e Sesto Marelli per "verifiche su disposizione delle autorità di pubblica sicurezza". A comunicarlo è stata Atm, l'Azienda dei trasporti milanesi. Nella tratta interrotta, in superficie, è stato attivato un collegamento sostitutivo con autobus, mentre nelle stazioni interessate dai disagi gli assistenti alla clientela di Atm sono impegnati a fornire informazioni ai passeggeri sugli autobus sostitutivi e sulla durata dell'interruzione. Non si conosce ancora con precisione il motivo che ha spinto le autorità a decidere di fermare la metro: probabile che si tratti di un allarme per un oggetto abbandonato ritenuto potenzialmente pericoloso.

In mattinata un altro stop sulla rossa.

Si tratta del secondo stop odierno, sempre sulla linea rossa della metro. La giornata era infatti iniziata con un'interruzione della circolazione dei treni tra le fermate Pagano e San Babila. Lo stop, durato pochi minuti, anche in questo caso era stato disposto dalle autorità di pubblica sicurezza per verifiche necessarie, probabilmente in relazione a un oggetto sospetto abbandonato in banchina poi rivelatosi innocuo. Inevitabili i disagi, giustificati però dallo scopo di queste interruzioni. Con l'avvicinarsi delle festività aumenta infatti l'attenzione delle forze dell'ordine su quei luoghi pubblici ritenuti potenziali obiettivi di attacchi terroristici e attentati: tra questi ci sono sicuramente le stazioni della metropolitana. Ben venga dunque un eccesso di zelo di fronte a un tema così importante come la sicurezza dei cittadini, chiamati a loro volta a prestare la massima attenzione per non generare falsi allarmi a causa di semplici dimenticanze.