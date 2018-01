Doveva essere una nottata di festa per aspettare l'anno nuovo, ma per una donna di 58 anni si è trasformata in tragedia. La donna, residente a Leno, nel Bresciano, è infatti morta nella notte dopo essersi sentita male nel ristorante in cui stava festeggiando l'arrivo del 2018. Non è ancora del tutto chiara la dinamica dell'episodio, sul quale la procura di Brescia ha aperto un'inchiesta. Dalle prime ricostruzioni, sembra che la 58enne abbia accusato il malore in un locale di Gambara, altro comune del Bresciano, dove stava festeggiando la notte di San Silvestro. Successivamente si sarebbe fatta accompagnare a casa, un appartamento in via Canossi, a Leno. Qui però, le sue condizioni sono improvvisamente peggiorate.

Inutile l'arrivo dei soccorritori: il magistrato di turno ha disposto l'autopsia.

Attorno alle 2.30 del mattino è arrivata una chiamata al 112, ma quando i paramedici del 118 sono intervenuti presso l'abitazione della 58enne per lei era ormai troppo tardi: i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna. Restano molti gli aspetti da chiarire sulla vicenda, tanto che il sostituto procuratore di Brescia, Mariacristina Bonomo, ha deciso di aprire un fascicolo per far luce sul decesso della 58enne. Il magistrato di turno ha disposto l'autopsia sulla salma, per capire se il decesso sia dovuto a cause naturali oppure no.