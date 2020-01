in foto: L’incendio a Monza

Un vasto incendio è divampato nella tarda mattinata di oggi a Monza, in zona Buonarroti-Foscolo. Dall'edificio andato a fuoco, che si trova in via Silvio Pellico, vicino alla scuola media Bellani e alla paritaria dell'infanzia Regina Pacis, si è sollevata un'alta colonna di fumo, visibile da grande distanza e che sta destando non poca preoccupazione nei cittadini che risiedono vicino alla zona del rogo. La sala operativa dei vigili del fuoco, contattata da Fanpage.it, ha spiegato che sono sei i mezzi che sono intervenuti per cercare di domare le fiamme. L'incendio sarebbe divampato all'interno di un capannone abbandonato: non si hanno però al momento ulteriori dettagli su cosa sia andato a fuoco, né sulle cause del rogo, che si potranno appurare soltanto quando le fiamme saranno state spente.

Evacuata per precauzione la vicina scuola media Bellani

Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso: nessuno sarebbe rimasto ferito o intossicato, anche se sul posto a scopo precauzionale l'Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato un'ambulanza in codice giallo. Sempre in via precauzionale, per evitare possibili intossicazioni, vigili del fuoco e carabinieri hanno poi proceduto all'evacuazione della vicina scuola media Bellani, che si trova in via Ugo Foscolo.