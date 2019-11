in foto: Immagine di repertorio

È stato rintracciato e fermato nel pomeriggio in provincia di Alessandria, e ora è indagato per omicidio stradale e omissione di soccorso, il camionista che questa mattina a Varese ha travolto e ucciso una donna di 81 anni. Non è ancora chiaro se il conducente sia fuggito consapevolmente dopo l'incidente o se invece non si sia reso conto di aver investito l'anziana e per questo abbia proseguito il viaggio.

Anziana travolta e uccisa a Varese: camionista bloccato ad Alessandria

Le indagini della polizia locale di Varese hanno permesso in poche ore di bloccare, in collaborazione con la polizia stradale, il mezzo pesante coinvolto nell'investimento mortale. Decisive le immagini delle telecamere di videosorveglianza che ne hanno ripreso la targa. Stando a quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, il camionista aveva appena terminato di scaricare merci all'interno di un supermercato e si stava dirigendo verso l'autostrada quando ha travolto l'81enne percorrendo una via nella quale la mattina vige il divieto di transito per i mezzi con carico superiore ai 55 quintali. Il camionista è stato sottoposto inoltre ad alcol e droga test, tutti con esito negativo.

Il conducente è indagato per omicidio stradale e omissione di soccorso

Il tragico investimento è avvenuto attorno alle 10 di oggi, lunedì 11 novembre, in via Sant'Imerio, una strada alla periferia sud del capoluogo lombardo. Sul posto sono arrivati immediatamente i mezzi di soccorso del 118: Areu ha inviato un'ambulanza e un'automedica, ma per l'anziana non c'è stato niente da fare: i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna a causa dei gravi traumi riportati. Le indagini della polizia si concentrano ora sul chiarire l'esatta dinamica dell'incidente mortale: non si sa se, quando è stata investita, l'anziana stesse attraversando la strada o si trovasse a bordo della stessa