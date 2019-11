in foto: (Immagine di repertorio)

Dramma nella mattinata di oggi, lunedì 11 novembre, a Varese. Una donna di 81 anni è stata investita e uccisa da un camion mentre si trovava per strada. Il tragico incidente stradale, secondo quanto riferito dall'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto attorno alle 10 in via Sant'Imerio, strada alla periferia sud del capoluogo lombardo. Sul posto l'Areu ha inviato un'ambulanza e un'automedica, ma per l'anziana non c'è stato niente da fare: gli equipaggi del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna a causa dei gravi traumi riportati. Non è ancora stata chiarita la dinamica dell'investimento mortale: non si sa se, quando è stata investita, l'anziana stesse attraversando la strada o si trovasse a bordo della stessa, né per quali motivi il conducente del mezzo pesante non sia riuscito a evitare l'impatto. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti per i rilievi i vigili urbani di Varese, mentre i vigili del fuoco hanno aiutato il personale del 118 nei soccorsi, rivelatisi purtroppo vani. L'incidente ha avuto inevitabili ripercussioni anche sul traffico, che è rimasto paralizzato a lungo nella zona.