Un uomo di 60 anni, residente a Brusimpiano, in provincia di Varese, è stato arrestato dai carabinieri dopo aver esploso in aria dei colpi di fucile davanti all'abitazione di una 32enne, sua vicina di casa. Si tratta di una donna di cui il 60enne si era invaghito, senza essere corrisposto: l'uomo aveva sviluppato negli ultimi tempi una vera e propria ossessione nei confronti della 32enne, tanto da arrivare a compiere il gesto per cui è stato arrestato. A chiamare i carabinieri della stazione di Ponte Tresa sono stati alcuni vicini di casa, che ieri sera poco dopo le 22 hanno sentito gli spari, uscendo allarmati. Per strada hanno visto il 60enne, che imbracciava il fucile ancora fumante e che li ha minacciati affinché non chiamassero le forze dell'ordine. L'uomo aveva sparato per terrorizzare la 32enne, che aveva rifiutato di aprirgli la porta di casa.

Nell'abitazione dell'uomo una serra per coltivare la marijuana.

Quando i militari dell'Arma sono arrivati sul posto, hanno prima interrogato le 32enne, che ha raccontato loro delle attenzioni sgradite che riceveva dal 60enne ormai da diverso tempo. Poi sono andati in casa dell'uomo, che ha aperto la porta senza opporre resistenza. Qui i carabinieri, oltre al fucile detenuto illegalmente, hanno trovato anche un'altra sorpresa: nel seminterrato della sua abitazione infatti il 60enne aveva allestito una vera e propria serra per la coltivazione della marijuana, con tanto di lampade alogene per far crescere più rapidamente le piante. Per l'uomo sono quindi scattate le manette: è stato portato nel carcere di Varese con le accuse di detenzione abusiva di arma, minaccia e coltivazione di sostanze stupefacenti.