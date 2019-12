Paola Buzzi è stata ritrovata, la quarantaseienne di Masnago, rione di Varese, era scomparsa da cinque giorni. Ora è a casa, circondata dall'affetto dei suoi cari che l'hanno riabbracciata, dopo la paura di averla persa e di trascorrere le Feste nell'angoscia. Un regalo di Natale per la sua famiglia, dopo che è stata rinvenuta nella tarda mattinata di oggi, giovedì 26 dicembre, giorno di Santo Stefano. La donna sta bene, ma è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda di Milano per precauzione ed è stata sottoposta a vari controlli prima di tornare a casa.

Di Paola Buzzi non si avevano più notizie da cinque giorni, da quando i familiari ne avevano perso le tracce nel pomeriggio di sabato 21 dicembre e ne avevano denunciato la scomparsa, rivolgendosi alla Polizia di Stato. La donna era stata vista l'ultima volta intorno alle ore 19 e nessuna delle persone che la conosceva sapeva dove potesse essere. A complicare le cose il fatto che avesse lasciato a casa telefono, borsa, chiavi di casa, dell'auto. I familiari temevano per la sua incolumità anche perché non aveva con sé i farmaci che doveva prendere per evitare di andare in confusione. La Questura aveva diffuso un appello per chiedere a chiunque l'avesse vista di contattare il 112, Numero Unico delle Emergenze. Giorni di apprensione che hanno trascorso alla sua ricerca, mentre in strada protezione civile, vigili del fuoco, poliziotti e unità cinofile hanno setacciato Varese e provincia. Operazioni che hanno impegnato i soccorritori anche a Vigilia e Natale. Poi, finalmente, il lieto epilogo, che ha messo la parola fine alle ricerche.