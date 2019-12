Poteva finire in tragedia la rapina andata in scena nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 18 dicembre, ad Olgiate Olona, in provincia di Varese. Due uomini armati e con il volto travisato hanno fatto irruzione in una tabaccheria sita in via Piave per rubare l'incasso, riuscendo ad impadronirsi di una borsa piena di denaro. Il titolare dell'esercizio commerciale, però, non si è dato per vinto e ha inseguito i malviventi, ingaggiando una colluttazione e riuscendo infine a farsi restituire la borsa con il denaro. Nel tentativo di riguadagnare la refurtiva, però, una dei malviventi ha sparato, a scopo intimidatorio, contro le vetrine della tabaccheria, che sono andate in frantumi: uno dei proiettili ha colpito alla gamba il figlio del titolare, un ragazzo di 23 anni, che era nel negozio.

Sul posto, come riferisce Areu, l'Azienda regionale emergenza urgenza, sono intervenute un'ambulanza e un'automedica: come detto, il 23enne fortunatamente è stato ferito solo ad una gamba e le sue condizioni di salute non sono gravi. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno effettuato tutti i rilievi per determinare con precisione quanto accaduto e avviato le indagini pre cercare di pervenire all'identità dei malviventi.