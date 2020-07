Grave incidente nella notte a Varese. Un ragazzo di 23 anni è finito all’ospedale dopo che la sua auto è uscita di strada e si è ribaltata. Lo schianto è avvenuto attorno all'1 e 20 di mercoledì 1 luglio.

Varese, terribile schianto nella notte: auto esce di strada e si ribalta, ferito un 23enne

Sul posto, come riporta l'Agenzia regionale emergenza e urgenza (Areu), sono intervenute un'ambulanza dell'Sos di Malnate e un'automedica, oltre ai vigili del fuoco. Il terribile incidente ha fatto temere conseguenze molto gravi per il giovane. L'auto fuori controllo si è infilata all'interno dell'area di una piattaforma ecologica e si è capovolta. Il 23enne è stato estratto e trasportato in codice giallo all'ospedale di Circolo di Varese. Allertata anche la Questura. Resta da chiarire cosa abbia fatto perdere il controllo del mezzo al conducente.

Marmirolo, anziano investito e ucciso da un tir

Poche ore prima, una tragedia sulla strada si era consumata a Marmirolo, in provincia di Mantova. Un uomo di 88 anni è stato travolto e ucciso nel pomeriggio di martedì 30 giugno da un tir lungo la ex statale Goitese: l’anziano era in sella alla sua bicicletta quando, nell’attraversare la strada, è stato investito dal mezzo pesante che nulla ha potuto fare per evitarlo. Sul posto sono giunti immediatamente i soccorritori del 118 con un'ambulanza e un'automedica, alle quali si è aggiunto poco dopo un elicottero, purtroppo però per l'anziano non c'era ormai nulla da fare. Stando a una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe imboccato la ex statale da una via laterale quando è sopraggiunto il mezzo pesante, che l'ha centrato in pieno. Non è chiaro se l'uomo abbia perso l'equilibrio o abbia accusato un malore o semplicemente non abbia visto arrivare il tir.