in foto: La nevicata in Valganna (Fonte: Società astronomica G.V. Schiaparelli)

La neve è tornata a imbiancare le cime e le valli del Varesotto. I primi fiocchi si erano visti già nella giornata di ieri, ma è da stamattina che su buona parte della provincia le nevicate si sono fatte più intense e la neve si è posata sul terreno, imbiancando il paesaggio. Il Campo dei Fiori, la montagna che domina la città di Varese, da stamattina è apparsa completamente imbiancata. Nevica anche sulla Forcora e sulle valli varesine, come la Valganna, come documentato dalla Società astronomiva G.V. Schiaparelli. In Valganna la neve sta cadendo anche a quote piuttosto basse, intorno ai 400 metri. Secondo le previsioni meteo, tuttavia, la quota neve dovrebbe alzarsi nel corso della giornata, passando agli 800-1200 metri in serata. Da domani, martedì 3 marzo, la neve dovrebbe cessare: si prevedono infatti delle schiarite su tutto il territorio.

Non ci sono al momento particolari problemi sul fronte della viabilità

Nonostante la neve si sia posata per terra non risultano al momento problemi per quanto riguarda la circolazione stradale. Le autovetture in questo periodo devono essere provviste per legge degli pneumatici da neve o delle catene, ma in ogni caso tutte le principali strade, come le statali della Valganna e della Valcuvia risultano al momento percorribili, senza particolari problemi di viabilità.