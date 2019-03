Un bambino di appena quattro anni è scappato di casa in provincia di Varese. Il piccolo è stato trovato questa mattina a Sangiano da una pattuglia della polizia locale del Verbano, mentre vagava scalzo lungo la strada provinciale 32. Gli agenti lo hanno calmato e gli hanno chiesto dove abitava: poi lo hanno riportato a casa dove però non c'era nessuno. La mamma del bambino era infatti uscita per andare ad accompagnare l'altra figlia a scuola: aveva lasciato il bimbo a letto, convinta di trovarlo. Il piccolo però si è svegliato anzitempo e, non trovando nessuno dei genitori, ha aperto la porta (che sarebbe stata chiusa a chiave dalla madre) e poi, oltrepassato anche il cancelletto dell'abitazione, ha iniziato a camminare a piedi nudi per strada.

La mamma è stata denunciata per abbandono di minore

Quando la madre del bimbo è tornata a casa e si è resa conto di quanto era accaduto è scoppiata in lacrime, secondo quanto riferisce la testata "Varesenews". La donna è poi stata portata al Comando della polizia locale dove è stata interrogata per chiarire la vicenda. Adesso la mamma rischia una condanna fino a oltre sei anni di reclusione: è stata infatti denunciata a piede libero per abbandono di minore, con l'aggravante di essere il genitore del bambino. Saranno le indagini della procura della Repubblica di Varese a dover accertare le responsabilità della donna ed eventualmente chiederne il rinvio a giudizio.