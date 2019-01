in foto: (Immagine di repertorio)

Incidente mortale questa mattina a Varese. Una donna di 69 anni è morta dopo essere stata investita da un'auto in via XXV aprile. L'incidente, secondo quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto alle 7. Sul posto sono intervenute un'ambulanza, l'automedica, i vigili urbani e anche i poliziotti della questura, che non dista molto dal luogo dell'impatto. Per la donna non c'è stato purtroppo niente da fare: è morta sul colpo a causa dell'impatto con l'auto, a quanto pare molto violento. La 69enne dopo l'urto con la vettura, una Smart, è stata sbalzata a diversi metri di distanza e avrebbe battuto con violenza contro l'asfalto, finendo in arresto cardiaco. Le manovre per rianimarla si sono rivelate vane.

Traffico bloccato

Dovranno adesso essere accertate la dinamica dell'incidente ed eventuali responsabilità da parte del conducente della Smart. Tanti i punti da capire, in particolare se la donna stesse attraversando sulle strisce e a quale velocità procedeva l'auto. Via XXV aprile è una strada molto trafficata soprattutto di mattina, in quanto ospita diverse scuole. L'incidente, con le operazioni di soccorso e i rilievi, ha determinato dunque anche inevitabili disagi sul fronte del traffico: forti in particolare i rallentamenti per tutti gli autobus urbani della città.