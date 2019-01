Varese, di nuovo fiamme tra le montagne: bruciano i boschi a Valganna

Non c’è tregua per le montagne della provincia di Varese che continuano a bruciare: a soli pochi giorni di distanza dai 400 ettari di boschi incendiati sul monte Martica, la scorsa notte i vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme lungo la zona del monte Mondonico. Attesi per questa mattina anche i Canadair.