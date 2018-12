in foto: Immagine di repertorio

Ha iniziato a cadere dal primo pomeriggio e andrà avanti per tutta la notte, almeno secondo quanto annunciato dai meteorologi. La neve è finalmente arrivata, dopo tanta attesa, almeno in tutto il Varesotto dove i fiocchi continuano a venir giù con maggiore intensità ora dopo ora. Una perturbazione che però andrà via molto presto lasciando spazio al bel tempo, a partire da venerdì. Il comune di Varese ha comunque predisposto così come accaduto in diversi comuni lombardi in queste ore un piano neve che prevede lo spargimento di 20 tonnellate di sale su tutte le strade e i marciapiedi della città: a preoccupare infatti sono le basse temperature della notte che favoriscono il perdurare della neve e la formazione di ghiaccio. Provvedimenti presi anche dalle Ferrovie che hanno annunciato l'attivazione di un piano volto a limitare i possibili disagi causati dalla neve di questi giorni.

Prevista neve tutta la notte

Sotto controllo anche la viabilità di strade e autostrade della zona, dove la neve è mista a nebbia su diversi tratti: è stato registrato un incidente sull'A8, tra Castronno e Cavaria, poco dopo le 15 anche se non si conoscono ancora le dinamiche e non si sa dunque se sia stato causato proprio dal maltempo. Gli esperti de ilmeteo.it annunciano comunque una caduta persistente di neve mista a pioggia dal tardo pomeriggio e per tutta la notte anche sulla pianura sia lombarda che piemontese. Resta ancora alta dunque l'attenzione nelle prossime ore.