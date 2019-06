Ha minacciato di morte la madre chiedendole denaro, da utilizzare probabilmente per acquistare delle dosi di droga. Protagonista della vicenda un ragazzo di soli 17 anni, in seguito arrestato dai carabinieri e che si trova ora in carcere. L'episodio è avvenuto a Cassano Magnago, in provincia di Varese. Le minacce e i maltrattamenti del 17enne nei confronti della madre, secondo quanto riporta la testata "Varenews", andavano avanti da diversi mesi. Il ragazzo è un consumatore abituale di stupefacenti e si presume che i soldi chiesti alla donna gli servissero proprio per acquistare altra droga. Le minacce nei confronti della donna erano particolarmente esplicite: attraverso messaggi in chat il figlio era arrivato a dirle che, se non gli avesse dato i soldi, si sarebbe presentato nel suo luogo di lavoro e avrebbe "fatto fuori" le sue colleghe, oltre che ammazzare anche lei.

Il ragazzo si trova ora nel carcere minorile Beccaria

Oltre che psicologiche, le violenze erano anche fisiche e andavano avanti da mesi. Per questo la madre, stanca di subire le angherie, lo ha denunciato ai carabinieri di Cassano Magnago che hanno avviato le indagini sul minore. Questa mattina il ragazzo, dopo gravi indizi a suo carico raccolti dai militari dell'Arma, è stato arrestato su ordine del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale dei minori di Milano. Il giovane è stato portato nel carcere minorile Beccaria del capoluogo lombardo: deve rispondere di maltrattamenti, minacce di morte ed atti persecutori. Durante la perquisizione nell'abitazione in cui madre e figlio abitavano i militari dell'Arma, a conferma dei problemi di droga del giovane, hanno anche trovato e sequestrato alcuni grammi di hashish e un bilancino di precisione.