in foto: Foto di repertorio (Soccorso alpino lombardo)

Tragico incidente in montagna a Gordona in Val Bodengo, in provincia di Sondrio. Un uomo di 37 anni, residente a Mariano Comense, in provincia di Como, è morto nella tarda serata di ieri nei pressi del Passo della Crocetta. La vittima, G.S. le sue iniziali, stava facendo un'escursione assieme al padre. I due avevano deciso di trascorrere la notte in montagna. Mentre percorrevano un sentiero a un'altezza di circa 2100 metri il 37enne ha perso l'equilibrio per cause da accertare, precipitando per circa 150 metri. La caduta gli è stata purtroppo fatale. L'incidente mortale è accaduto mentre ormai stava facendo buio. Il padre della vittima è rimasto a vegliare il corpo senza vita del figlio per tutta la notte. Solo all'alba di oggi l'uomo è sceso a valle per chiedere aiuto e recuperare il corpo del figlio.

All'alba di oggi il padre è sceso a valle per chiedere aiuto

Sul posto sono intervenuti i tecnici del Soccorso alpino lombardo e del Sagf, il Soccorso alpino della guardia di finanza, oltre ai soccorritori del 118, che a bordo di un elicottero sono riusciti a recuperare la salma del 37enne. La segnalazione all'Azienda regionale emergenza è arrivata attorno alle 10: per il 37enne già da tempo purtroppo non c'era più niente da fare, in quanto i traumi riportati nella caduta sono stati letali. Sono stati allertati anche i carabinieri di Chiavenna che dovranno ricostruire con esattezza quanto accaduto. Purtroppo sono pochi i dubbi sulla vicenda: si è trattato di un incidente dalle conseguenze mortali che ha rovinato quella che doveva essere una bella esperienza tra i monti per padre e figlio.