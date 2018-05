in foto: Il giovane calciatore ucciso a Sassari, Nicola della Morte, era originario della Valchiavenna (Facebook)

Era originario della Valchiavenna Nicola Della Morte, il giovane calciatore ucciso a coltellate a Sassari la notte scorsa. Il ragazzo aveva solo 23 anni: da Chiavenna, in provincia di Sondrio, si era trasferito in Sardegna per giocare nelle fila dell'Ottava, squadra calcistica dell'omonima frazione del comune di Sassari. La scorsa notte Nicola, che oltre al calcio, sua grande passione, lavorava come impiantista, è stato accoltellato al petto da un ragazzo di 25 anni. L'accoltellamento sarebbe avvenuto al culmine di una lite scoppiata nel locale dove Nicola e i suoi compagni di squadra stavano trascorrendo la serata. Il 23enne era reduce dalla partita contro la formazione del Cotrogianos, persa per tre a uno. Il match, nel quale il 23enne aveva segnato l'unico gol della sua squadra, aveva segnato la retrocessione del team nella categoria inferiore, ma non aveva fatto perdere alla squadra la voglia di stare insieme. A un certo punto nel locale sarebbe entrato un ragazzo di 25 anni, che ha iniziato a infastidire delle ragazze. Da qui la lite e l'accoltellamento rivelatosi fatale per Nicola. L'assassino subito dopo il gesto si è dato alla fuga, ma è stato rintracciato e arrestato questa mattina dai carabinieri. Si tratterebbe di un giovane originario di Carbonia e residente a Sassari.

Grande il dolore per quanto avvenuto al 23enne, pianto da due comunità. Nella Valchiavenna in tanti lo ricordano: uno dei suoi ex compagni di squadra della società calcistica Mese lo ha ricordato pubblicando una foto di gruppo del team: "Voglio ricordarti così..un'annata formidabile (forse la migliore) dentro e fuori dal campo…ciao Bomber". Nicola, oltre ai parenti, lascia anche la giovane fidanzata, una ragazza di Sassari.