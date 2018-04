in foto: (Immagine di repertorio)

Soccorritori al lavoro nella zona del Passo Crocedomini a Bienno, nel Bresciano, per cercare tre alpinisti dispersi. I tre potrebbero essere stati travolti e sepolti da una valanga che si è staccata nel pomeriggio nei pressi del passo alpino che si trova a quasi 1.900 metri d'altezza, nella zona del lago di Laveno. Stando alle prime informazioni il fronte della valanga sarebbe molto esteso. Per cercare i tre alpinisti sono intervenuti gli uomini della V delegazione Bresciana del soccorso alpino e speleologico lombardo, che agiscono con l'ausilio di due elicotteri e di un'unità cinofila da ricerca in valanga (Ucv). Non si conoscono al momento ulteriori dettagli sui dispersi. La segnalazione all'Azienda regionale emergenza urgenza è arrivata poco prima delle 18. Oltre agli uomini del soccorso alpino sono stati allertati anche i vigili del fuoco e i carabinieri di Brescia.