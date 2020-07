Dei 2.097 cittadini sottoposti al test sierologico ad Albino, in Val Seriana, il 42 per cento è risultato avere anticorpi. Il 9 per cento, ovvero 83 persone, sono risultate positivi anche al tampone. Sono gli esiti dei primi otto giorni della campagna di test sierologici nel comune della Bergamasca confinante con Nembro e Alzano Lombardo.

Coronavirus, ad Albino 83 nuovi casi tutti asintomatici

Dati, comunicati dall'Ats di Bergamo, che confermano la fortissima incidenza dell'epidemia da coronavirus nella zona. I nuovi casi emersi dallo screening sono tutti asintomatici ma rappresentano comunque un campanello d'allarme, tanto che in via prudenziale Ats effettuerà il tampone rinofaringeo a tutto il quartiere Perola nel Comune di Albino (circa 600 persone) nella giornata di domenica.

Ats Bergamo: Dato non deve spaventare

"È un dato che non deve spaventare – ha assicurato Massimo Giupponi, direttore generale di Ats Bergamo -: abbiamo già iniziato a lavorare con il sindaco di Albino, gli uffici regionali e avviato una collaborazione con l'Istituto Mario Negri e, nel giro di pochi giorni, potremo sapere se questi tamponi contengono materiale virale in concentrazione cosi' bassa da non doversi considerare pericoloso per la salute".

Ad Alzano Lombardo nessun positivo al tampone

Risultati molto più tranquillizzati sono emersi dallo screening ad Alzano Lombardo, dove nessuno dei cittadini controllati è risultato attualmente positivo al coronavirus e persona su tre dei quasi tremila testati ha gli anticorpi contro il coronavirus. L'immunità di gregge, quindi, è lontana anche nei comuni più flagellati dalla pandemia.