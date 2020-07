in foto: Test sierologici nei comuni della Lombardia

Nessun cittadino positivo al coronavirus tra i quasi tremila testati. Mille persone con gli anticorpi nel sangue contro il coronavirus. È l'esito della prima fase della campagna di test sierologici ad Alzano Lombardo, il comune della Bergamasca tra i più colpiti a livello nazionale dalla pandemia di coronavirus.

Test sierologici e tamponi in Val Seriana: ad Alzano Lombardo nessun positivo al covid

La campagna di test sierologici gratuiti a tappeto in Val Seriana è iniziata lo scorso 26 giugno. I primi cittadini a ricevere le chiamate sono stati quelli di Albino, Alzano Lombardo e Nembro, i comuni-simbolo dell'emergenza in provincia di Bergamo. Obiettivo delle analisi è ricostruire finalmente in modo capillare la diffusione dell’epidemia in questi territori.

I risultati della campagna di analisi a tappeto

I primi risultati per quanto riguarda Alzano, secondo quanto riporta oggi l'Eco di Bergamo, sono in parte sorprendenti. Sui 2.845 cittadini testati nei primi otto giorni di luglio luglio al palasport di Alzano, spiega il quotidiano bergamasco, nessuno è risultato positivo al tampone per covid. Un'ottima notizia per una terra che ha pagato un prezzo altissimo di morti e malati. Per quanto riguarda l'esito dei test sierologici, il 35 per cento dei pazienti è risultato avere anticorpi. Solo una persona su tre, quindi, è entrato in contatto con il virus in uno dei territori più colpiti. Un dato che fa capire come l'auspicata "immunità di gregge" sia ancora molto lontana.