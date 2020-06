A quattro mesi dall'esplosione dell'epidemia in Val Seriana, la zona della provincia di Bergamo più martoriata dal coronavirus prende finalmente il via l'attesa campagna di test sierologici gratuiti a tappeto che dovrebbe permettere di ricostruire in modo capillare la diffusione della malattia nella popolazione della zona. Dopo la prima fase di analisi (rivolte a persone in quarantena, contatti di positivi, operatori sanitari e ospiti delle Rsa) ora i test saranno estesi a una fascia più ampia della popolazione.

Val Seriana, parte finalmente la campagna di test sierologici a tappeto

Lo screening parte oggi, venerdì 26 giugno, con le chiamate ai cittadine e alle cittadini della Bassa Valle Seriana. La priorità sarà data ai residenti nei comuni di Albino, Alzano Lombardo e Nembro, i più colpiti dalla pandemia, con centinaia di vittime che sono state ricordate in toccanti cerimonie negli ultimi giorni. "L'indagine che ci consentirà di avere una fotografia ancora più dettagliata di come si e' diffusa l'epidemia e quali soggetti ha coinvolto maggiormente. Riusciremo in questo modo ad ottenere informazioni utili per aggiornare le raccomandazioni per la sorveglianza e ipotizzare modelli operativi per intercettare eventuali nuovi focolai, che ci auguriamo non si verifichino", ha spiegato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

L'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, ha ricordato che l'amministrazione regionale finora ha promosso "oltre 550.000 test sierologici che hanno coinvolto cittadini in quarantena, contatti di casi positivi, operatori sanitari e forze dell'ordine. Procederemo in questa direzione coinvolgendo comunità specifiche per analizzare la diffusione del contagio in modo analitico".

Comuni coinvolti nello screening

Il progetto per i test sierologici in Val Seriana è coordinato da ATS Bergamo; ASST Papa Giovanni XXIII; ASST Bergamo Est; ASST Bergamo Ovest; UTES/Ambito 8 Valle Seriana e riguarda i comuni di Albino, Alzano Lombardo, Nembro,

Aviatico, Casnigo, Cazzano Sant'Andrea, Cene, Colzate, Fiorano al Serio, Gandino, Gazzaniga, Leffe, Paia, Pradalunga, Ranica, Selvino, Vertova, Villa di Serio. L'attività sarà svolta con l'aiuto dei volontari della protezione civile. L'obiettivo, spiega Massimo Giupponi, direttore generale di ATS Bergamo "è quello di valutare il profilo immunologico dei cittadini della bassa e media Valle Seriana di età maggiore di 18 anni.

Le date: prima fase dal 1 al 15 luglio

La prima fase della campagna, dal 1° al 15 luglio, riguarderà i residenti nei Comuni di Albino, Alzano, Nembro. In ogni comune sarà creato un punto prelievo. La seconda fase, dal 16 luglio al 1° agosto, sarà ampliata ai restanti comuni della media Valle Seriana, interessando 53.000 cittadini.

Dove si svolgeranno i test e come prenotare

Nella prima fase saranno individuate e attivate tre palestre nei Comuni di Albino, Alzano e Nembro, che diventeranno il centro prelievi per la popolazione residente e quella dei comuni limitrofi. Nella seconda fase il centro presso il Comune di

Albino resterà attivo, mentre gli altri due verranno spostati a Gazzaniga e Leffe.

A partire da venerdì 26 giugno è attiva la campagna arruolamento dei cittadini tramite le UTES (Unità Territoriale per l'Emergenza Sociale Covid-19) che contatteranno la popolazione ed effettueranno le prenotazioni negli slot disponibili (sede, data e orario). Chi deve sottoporsi al test riceverà prima il modulo di consenso informato per l'esecuzione del test e dell'eventuale tampone, per arrivare all'appuntamento con la documentazione già pronta.

I centri prelievi

Gli indirizzi dei centri dove saranno svolti i prelievi:

• Alzano Lombardo, dal 01/07 al 15/07, Palasport, Piazza Papa Giovanni Paolo II

• Nembro, dal 01/07 al 15/07, Scuola dell'Infanzia Maria Gritti Zilioli, Via Fra Galgario

• Albino, del 01/07 al 01/08, Scuola Primaria Statale Margherita Hack sede di Desenzano, Via IV Novembre n. 1 (ingresso palestra in Via Ripa)

• Gazzaniga, dal 16/07 al 01/08, Palestra ISIS Valle Seriana – Gazzaniga, Via Don Seghezzi

• Leffe, dal 16/07 al 01/08, Scuola Primaria, Via Locateli 27, Leffe.