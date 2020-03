Cinque persone sono state arrestate dai carabinieri a Milano con le accuse di associazione a delinquere finalizzata a usura ed estorsione aggravate. L'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano su richiesta della locale procura della Repubblica, è stata eseguita nella mattinata di oggi, martedì 3 marzo, dai militari del Comando provinciale: destinatari cinque cittadini italiani, quattro dei quali sono finiti in carcere. Per uno degli indagati sono invece stati disposti gli arresti domiciliari.

Otto le vittime degli usurai

L'indagine dei carabinieri è partita nel settembre dello scorso anno ed è stata possibile solo quando i militari dell'Arma hanno individuato una delle vittime degli usurai. Da lì però la rete delle vittime si è allargata e i carabinieri hanno scoperto che altre sette persone erano costrette a subire estorsioni dagli strozzini a cui si erano rivolti. L'inchiesta ha permesso anche di ricostruire che i cinque usurai avevano tra loro uno stabile vincolo associativo: erano insomma un vero e proprio sodalizio criminale.