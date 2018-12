in foto: (Immagine di repertorio)

Un uomo è stato travolto e ucciso da un'auto pirata a Caravaggio, in provincia di Bergamo. L'episodio è avvenuto oggi pomeriggio attorno alle 17 in via Damiano Chiesa, come riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza. La vittima si chiamava Battista Recanati ed era un uomo di 70 anni: stava andando in chiesa assieme alla moglie per assistere alla Messa quando è stato travolto da una vettura. Il 70enne è stato sbalzato con violenza sull'asfalto ed è morto sul colpo: inutile per lui l'intervento del personale medico che ha invece soccorso la moglie, una 65enne, portata in codice verde nell'ospedale di Romano di Lombardia molto probabilmente per lo choc legato alla tragedia avvenuta davanti ai suoi occhi.

I carabinieri di Treviglio cercano il pirata della strada

Il dramma è reso ancora più grave dal comportamento del conducente della vettura che non si è fermato a prestare soccorso ed è fuggito subito dopo l'investimento mortale. Il pirata della strada è adesso ricercato dai carabinieri di Treviglio, giunti sul posto della tragedia per effettuare i rilievi e ascoltare eventuali testimoni dell'accaduto.