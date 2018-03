Lo ha accoltellato al cuore dopo una banale battuta sulle zone di provenienza. Questo è stato il motivo che ha spinto il 21enne R. M, cittadino egiziano incensurato, a uccidere un suo connazionale di 37 anni. L'omicidio è avvenuto sabato sera in un appartamento in via Meucci 2 a Milano, in zona Crescenzago. Nell'abitazione, oltre ai due inquilini, abitavano almeno altri sei cittadini egiziani. Sabato sera tra il 37enne e il 21enne è scoppiata una lite per un motivo tanto banale da risultare quasi incomprensibile: una disputa "geografica" sulle rispettive zone di provenienza dei due. Il 21enne si è sentito chiamato in causa dopo una frase che lo ha infastidito: è intervenuto e ha aggredito l'inquilino. Tra i due è nata una colluttazione, al culmine della quale il 21enne ha colpito il 37enne con una coltellata poco sopra il cuore.

L'omicida è stato fermato poche ore dopo la sua fuga.

Subito dopo aver sferrato il fendente rivelatosi mortale, il 21enne è fuggito. Ha fatto perdere le sue tracce per diverse ore, ma era già stato individuato e aveva i minuti contati. E difatti ieri pomeriggio l'omicida è stato fermato dagli agenti della squadra mobile di Milano in piazzale Nigra, tra via Jenner e viale Bodio. Il presunto assassino lavora come manovale e ha la fedina penale pulita. La vittima del ragazzo era stata soccorsa in fin di vita attorno alle 19 di sabato. Il 37enne era stato poi trasportato in condizioni critiche all'ospedale San Raffaele, dove era però morto pochi minuti dopo il suo arrivo a causa della gravità della coltellata ricevuta. Sul luogo dell'omicidio erano intervenuti gli uomini della squadra mobile e i loro colleghi della scientifica, che avevano acquisito tutti gli elementi utili all'identificazione dell'assassino del 37enne. La fuga del 21enne è durata poco: la polizia conosceva tutti i suoi dati e ha stretto il cerchio attorno a lui in poche ore.