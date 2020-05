Il corpo senza vita di un uomo di 67 anni è stato trovato nella sua casa a San Colombano Al Lambro, in provincia di Milano, nel pomeriggio di giovedì 30 aprile. Un vicino, preoccupato perché lo non vedeva da molti giorni, ha dato l'allarme consentendo a vigili del fuoco e carabinieri di intervenire e fare la macabra scoperta.

San Colombano Al Lambro, uomo trovato morto in casa: era riverso in una pozza di sangue

I primi a arrivare sul posto sono stati i vigili del fuoco di Lodi che sono entrati nell'abitazione e hanno constatato che l'uomo, trovato riverso sul pavimento di un soppalco in una pozza di sangue, era deceduto da diversi giorni. Sul posto sono poi arrivati i carabinieri per svolgere i rilievi del caso. I militari del reparto investigazioni scientifiche si sono messi al lavoro per ricostruire le cause del decesso. Il procuratore della Repubblica di Lodi, Domenico Chiaro, ha aperto un'indagine per comprendere se si tratti di una morte per cause naturali o di un evento violento.

Milano, donna di 52 anni trovata senza vita nel suo appartamento mistero sulle cause del decesso

Il giorno precedente a Milano una donna di 52 anni era stata trovata senza vita in casa. Sul posto sono arrivati gli agenti della Questura di Milano allertati dal compagno che l'aveva trovata a terra priva di sensi. La polizia indaga sulla cause della morte. Nell'abitazione della donna, che risiedeva in un appartamento in via Lorenteggio, alla periferia ovest del capoluogo lombardo, sono stati rinvenuti dei farmaci. Resta da chiarire si sia sentita male per un abuso di medicinali o per altre cause. Non è ancora stato chiarito se fosse sola al momento del decesso.