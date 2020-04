in foto: (immagine di repertorio)

Una donna di 52 anni è stata trovata morta in casa nella mattinata di oggi a Milano. Si tratterebbe, stando alle prime indiscrezioni, di una prostituta. Non si conoscono al momento le cause della morte: restano aperte tutte le ipotesi, inclusa quella di un omicidio.

Milano, donna trovata senza vita in casa al Lorenteggio

A dare l'allarme sarebbe stato il suo compagno, che attorno alle 11 è andato da lei e l'ha trovata riversa a terra priva di sensi. Sulla vicenda indagano i poliziotti della questura di Milano, intervenuti nell'appartamento della vittima assieme al personale sanitario del 118. Nell'abitazione della donna, che risiedeva in un appartamento in via Lorenteggio al civico 38, alla periferia ovest del capoluogo lombardo, sono stati rinvenuti dei farmaci.

Buccinasco, colpisce la moglie con un martello e si ferisce

A Buccinasco una donna di 82 anni è rimasta gravemente ferita dopo che il marito, di 88 anni, l'ha colpita alla testa con un martello da falegname. È accaduto attorno alle 6 di mattina di oggi, mercoledì 29 aprile, nella cittadina dell'hinterland a sud di Milano. La vittima è stata soccorsa in codice rosso e portata all'ospedale Niguarda. Il marito ha poi rivolto l'arma contundente verso di sé e si è provocato alcune ferite. È stato traportato in codice giallo all'ospedale San Carlo e deferito in stato di liberà per tentato omicidio.