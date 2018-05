Tragico incidente ieri sera a Legnano, in provincia di Milano. Un uomo, la cui età e identità non sono ancora state rese note, è stato travolto e ucciso da un'auto mentre attraversava la strada. L'incidente, come segnalato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto pochi minuti prima delle 22 in via Novara, all'altezza del civico 1. Alla guida della vettura, una Fiat 500, c'era una donna di 31 anni. Secondo il suo racconto e le prime ricostruzioni della polizia locale di Legnano, i cui agenti hanno effettuato i rilievi sul luogo dell'incidente, la vittima stava attraversando la strada in un tratto poco illuminato. La donna lo avrebbe visto solo all'ultimo, senza riuscire a evitare l'urto. L'impatto è stato molto violento: l'uomo è stato sbalzato in un campo accanto alla strada. È qui che l'uomo è stato soccorso dal personale medico del 118, intervenuto a bordo di un'ambulanza e un'automedica. Per la vittima però non c'era più niente da fare: i paramedici hanno potuto solo constatarne il decesso. L'ambulanza alla fine è invece servita proprio per l'investitrice: la donna, in stato di choc, è stata infatti accompagnata in codice verde all'ospedale di Legnano. La sua posizione resta al vaglio delle autorità fino a quando non verrà chiarita la dinamica dell'incidente mortale.