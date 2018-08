Dramma sulla linea ferroviaria Milano-Chiasso: nel pomeriggio di oggi un uomo è stato investito da un treno alla stazione di Meda, in provincia di Monza e Brianza. L'episodio, stando a quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto attorno alle 16.15. Non è ancora nota la dinamica: non si capisce nello specifico se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario, ossia un tentativo di suicidio. La persona finita sui binari e poi travolta da un treno regionale, il convoglio Trenord 25056 partito da Milano Porta Garibaldi e diretto a Como, è un uomo di 33 anni di cui non è stata resa nota l'identità. Sul luogo dell'investimento, in via Martesana, sono intervenuti tre mezzi del 118 in codice rosso oltre ai vigili del fuoco di Monza e alla polizia ferroviaria. Il ferito è in condizioni critiche: è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso.

Il drammatico episodio ha comportato, come inevitabile corollario, pesanti disagi alla circolazione. Sul proprio sito Rete ferroviaria italiana ha spiegato che dalle 16.15 la circolazione ferroviaria fra Seregno e Camnago è stata sospesa: "In corso la riprogrammazione del servizio ferroviario e richiesti servizi sostitutivi con autobus". Disagi confermati da Trenord. Alle 18 la circolazione è stata riattivata, dapprima su binario unico: "I treni in viaggio – riporta Rfi – hanno subìto ritardi fino a 100 minuti, mentre otto regionali sono stati cancellati e sei limitati nel percorso". Spetterà adesso all'autorità giudiziaria ricostruire la dinamica di quanto accaduto.